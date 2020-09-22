Какие решения предлагают чиновники и дорожники при ремонте трасы М7?

Проблема левых поворотов и строительство надземных переходов. В белом доме чиновники и дорожники обсудили вопросы ремонта трассы М7. Обсуждение началось с ключевых вопросов повесткиРоман Годунин, врио первого заместителя губернатор: "По первому этапу обсудим проблемные вопросы по Владимиру. У нас общественность обращается. Это перекресток Горького с Пекинкой, так называемой."Закрытие левых поворотов на трассе М-7 значительно увеличило нагрузку на светофорном объекте на Содышке. Теперь он напоминает одну большую пробку. По мнению водителей, нужны существенные меры. Вопрос неоднократно поднимался на различных слушаниях. Неделю назад Роман Годунин взял его под личный контроль.Сергей Литвинкин, заместитель главы администрации Владимира: "Сотрудникам, которые работают над организацией схемы дорожного движения, мы попросили их рассмотреть мероприятия по улучшению пропускной способности данного перекрестка".Чтобы разгрузить трафик на данном объекте там появится дистанционный светофор с видеокамерой. Таким образом в часы пик работа перекрестка будет регулироваться самими дорожниками.Глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов попросил руководство "Управления автомобильной магистралью Москва-Нижний Новгород" остановить демонтаж остановок общественного транспорта и наземных пешеходных переходов, расположенных вне населенных пунктов. Также глава предложил организовать временные разрывы в барьерном ограждении для перегона сельскохозяйственной техники. Представитель Камешковского района просила оказать содействие по вопросу обустройства наземного перехода у поворота на д. Марьинка.