Жилищные условия сироты комиссию не смутили. Речь о квартире на улице Элеваторной. Мы рассказывали, что летом её бесплатно получила сирота Вера Мирошниченко. ( ул. Элеваторная ) Она –

Жилищные условия сироты комиссию не смутили. Речь о квартире на улице Элеваторной. Мы рассказывали, что летом её бесплатно получила сирота Вера Мирошниченко. ( ул. Элеваторная ) Она – молодая мама, ждёт второго ребёнка. Когда Вера стала перевозить вещи, то обнаружила, что в квартире пахнет сыростью, из подпола несло холодом, а на обоях проступила плесень. Вера