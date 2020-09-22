Провальное дело о российском вмешательстве в президентские выборы США 2016 года, приведшее к отставке спец-прокурора Роберта Мюллера, оставило после себя много вопросов. В частности, общественность интересовало, почему значительная часть доказательной базы так и не увидела свет.

Провальное дело о "российском вмешательстве" в президентские выборы США 2016 года, приведшее к отставке спец-прокурора Роберта Мюллера, оставило после себя много вопросов. В частности, общественность интересовало, почему значительная часть "доказательной базы" так и не увидела свет.Об этих документах, а также о том, почему грандиозная тяжба между Минюстом США и российской компанией "Конкорд" окончилась провалом, рассказали журналисты Федерального агентства новостей в своем новом расследовании .В частности, расследователи публикуют ряд документов, которые Роберт Мюллер предпочел бы и дальше скрывать от публики. Многое в них вымарано, чтобы "не нанести вред следствию".Среди них фигурируют благодарственные письма от администраторов соцсетей Facebook, Instagram и Twitter в адрес руководителей сообществ, выступавших в поддержку кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.Так, в письме от 3 сентября 2016 года исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг от лица компании благодарит администраторов сообщества Black Matters US за то, что они "оказали неоценимую помощь в повышении популярности Демократической партии США и распространения либерализма в стране". Напомним, по данным Мюллера, данное сообщество было создано сотрудниками "Агентства интернет-исследований".Другое благодарственное письмо – от исполнительного директора Instagram Марне Левин сообществу Blacktivist, сумевшему "консолидировать афроамериканский электорат ко дню голосования". Авторы письма настоятельно рекомендуют администраторам сообщества увеличить количество контента, направленного против Дональда Трампа.Аналогичные письма в адрес организованных в России интернет-сообществ поступали и от представителей Twitter. С учетом этого становится очевидно, что соцсети США напрямую сотрудничали с так называемыми "российскими троллями" с целью продвижения выгодной демократам повестки.