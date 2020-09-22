Сегодня в 16:31:38 в северном полушарии планеты наступит астрономическая осень. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле.

Сегодня в 16:31:38 в северном полушарии планеты наступит астрономическая осень. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле.День везде будет равен ночи: на Северном полюсе, в России, на экваторе, в Австралии, на Южном полюсе. Дневное светило пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное.В северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в южном — астрономическая весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия.Ежедневно световой промежуток будет сокращаться и ко дню зимнего солнцестояния, к 21 декабря (самая длинная ночь в году), он составит всего лишь 7 часов.Фото с сайта