Экономист раскрыл опасность хранения пенсии в России на банковской карте. Ежемесячные выплаты могут быть прекращены, если человек не снимает деньги на протяжении шести месяцев.

Экономист раскрыл опасность хранения пенсии в России на банковской карте. Ежемесячные выплаты могут быть прекращены, если человек не снимает деньги на протяжении шести месяцев.Сотрудник "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал, что такое может случиться с россиянами, которые не нуждаются в пенсии, потому что у них, например, есть собственные накопления, или же им помогают с деньгами родственники.Такой механизм, по словам эксперта, оберегает государство от "лишних" трат. Пожилой человек может скончаться или же переехать жить в другую страну, но данные об этом попадут в Пенсионный фонд только спустя некоторое время, уточняет агентство "Прайм".Чтобы возобновить ежемесячные выплаты, человек должен обратиться с заявлением в территориальное подразделение фонда. Обращение по пенсии в России рассмотрят в течение нескольких дней. В случае одобрения заявки размер выплат останется прежним с учетом индексации.Также Коган предупредил о мошенниках граждан, которые хранят на карте. Пожилым людям не следует передавать личные данные третьим лицам. Кроме того, если у человека есть задолженность по услугам ЖКХ, то приставы могут заблокировать карту, чтобы списать необходимую сумму.