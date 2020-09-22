Он создан на средства Президентского Гранта на базе центра материнства и детства общественной организации "Покров семьи".

В Боголюбове сегодня открылся приют для кризисных беременных и женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации.Он создан на средства Президентского Гранта на базе центра материнства и детства общественной организации "Покров семьи". Пока приют рассчитан на пять мамочек. Его организаторы надеются, что женщины не просто здесь отдохнут, а переосмыслят положение, в которые они попали. В этом им помогут психологи. Здесь даже можно будет получить профессию. Рады в приюте будут и добровольцам.Сергей Чесноков, координатор общероссийского движения "За жизнь": "Не секрет, что благосостояние семей с детьми ухудшается. И очень многим нужна помощь, и психологическая, и вещевая, и продуктовая. Сейчас настало время, чтобы наше общество самоорганизовалось и помогли люди друг другу."В приюте не скрывают, в приоритете - традиционные семейные ценности, профилактика абортов. По словам Сергея Чеснокова, 13 тысяч малышей в России появились благодаря именно таким приютам.Екатерина Гусева