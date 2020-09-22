Белорусский президент Александр Лукашенко не собирается в ближайшие годы уходить в отставку. О планах политика рассказал руководитель аналитического центра Стратегия Леонид Заико.

Белорусский президент Александр Лукашенко не собирается в ближайшие годы уходить в отставку. О планах политика рассказал руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.По словам эксперта, Александр Лукашенко будет президентом республики до 2022 или 2023 года. Затем политик "сделает мощную рокировку" и займет пост главы Союзного государства. "Он думает, что всех обманет", – раскрыл замысел лидера Леонид Заико.Специалист отметил, что нынешний кризис в Белоруссии вызван противостоянием районной номенклатуры и молодыми интеллектуалами, а не борьбой оппозиционного движения с властью. Это цивилизованный культурологический конфликт, сообщает "Примус".В правительстве сидят деревенские люди, построившие цивилизацию на "молоке, тракторе и мясе". Глава центра "Стратегия" рассказал, что против них выступают молодые граждане, которые умеют решать любые задачи и разговаривают с миром на английском языке."Цивилизация меняется. Меняется движущая сила", – выразил мнение Заико.Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются более шести недель. Демонстранты требуют освобождения всех политзаключенных, расследования преступлений силовиков и проведения новых выборов президента – честных и прозрачных.в свою очередь заявил, что беспорядки были спровоцированы извне. Действия протестующих якобы контролируют США, Чехия, Польша, Литва и Украина. Президент пообещал жестко пресечь любую попытку разжигания обстановки в стране.