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<a href="https://33live.ru/novosti/22-09-2020-pryamoj-efirkakie-izmeneniya-zhdut-pensionerov-s-1-oktyabrya.html" target="_blank">Прямой эфир:«Какие изменения ждут пенсионеров с 1 октября?»</a> - Какие изменения ждут пенсионеров с 1 октября? О чем им стоит позаботиться заранее, чтобы получить свои выплаты в срок? Об этом поговорим с начальником Управления Пенсионного фонда в городе