Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам Организации Объединенных наций (ООН) российскую вакцину от коронавируса Спутник V, разработаю в НИЦ имени ..

Президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам Организации Объединенных наций (ООН) российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", разработаю в НИЦ имени Гамалеи. По словам главы государства, препарат доказал свою эффективность и безопасность.С соответствующим заявлением Путин выступил на Генассамблее ООН во вторник. Российский лидер подчеркнул, что представители организации уже обращались к Москве с просьбой предоставить им вакцину и Кремль намерен их удовлетворить, передает телеканал "".