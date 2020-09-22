Планирование отдыха на иностранном курорте начинается с выбора компании, которая занимается путешествиями за границу, а также с подбора маршрута поездки.

Сервис «Интурист» функционирует для вас с 1929 года и продолжает держать планку обслуживания клиентов на должном уровне. Работа компании нацелена на сотрудничество со многими странами и городами. Например, на сайте intourist.ru вам будут предоставлены туры в Кемер – гостеприимный город с мягким климатом, который находится неподалеку от Анталии. Курорт обустроили развитой инфраструктурой, вы сможете расслабиться в одном из местных баров или же в семейных комплексах. Особое внимание стоит уделить пляжам, на которых возможно спокойно позагорать, искупаться или просто весело провести время.

В центре города находится широкая улица для пешеходов, там вы можете найти множество кофеен, ресторанов и закусочных. Здания украшены цветами и разнообразной зеленью, что придает особую атмосферу месту. Вблизи Кемера находятся античные города под названиями Олимпос и Фаселис. Если вы готовы потратить час на дорогу, то можете добраться до Анталии.

Компания «Интурист» постарается подобрать тур под ваши индивидуальные потребности. В Кемере присутствуют отели с разным количеством звезд. Вы в силе найти как бюджетные, так и элитные варианты. Город может порадовать вас своей разнообразной ценовой политикой, которая распространяется не только на проживание, но и на продукты питания, развлекательные мероприятия и так далее. Курорт рассчитан как на бюджетных туристов, так и на людей с высоким достатком. Для удобства пользователей на сайте «Интуриста» присутствует таблица со списком всех доступных отелей.

Трехзвездочные гостиницы предоставят вам услуги, которые будут равноценны стандартным потребностям среднестатистического человека. Следующий уровень комфортабельности может вам предложить:





услуги прачечной;





прокат автомобилей;





турецкую баню;





сауну;





прокат разных видов спортивного инвентаря.





Отели, которым было присвоено 5 звезд, предоставляют условия для всевозможного отдыха и занятия спортом. Кроме того, в список могут входить салоны красоты и сервисы обслуживания гостевых автомобилей.

Отдых необходим как для физического, так и для морального здоровья. Выезд за пределы Владимирской области позволит забыть о бытовых делах. Достаточно только подобрать тур, который больше всего будет подходить вам по бюджету и целям. Сервис «Интурист» подготовит для вас билеты и отель. Если после приобретения тура остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам сайта.