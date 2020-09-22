Инженерные кадры для нужд цифровой экономики будут готовить в Российском университете транспорта (РУТ). В текущем году в вузе стартуют программы по подготовке и сертификации персонала на основе открытых стандартов openBIM, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Инженерные кадры для нужд цифровой экономики будут готовить в Российском университете транспорта (РУТ). В текущем году в вузе стартуют программы по подготовке и сертификации персонала на основе открытых стандартов openBIM, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
О подготовке инженерных кадров для современной экономики РУТ договорился с госкорпорацией "Росатом" и российским отделением buildingSMART (НАИКС).
В сентябре buildingSMART International зарегистрировал Российский университет транспорта как учебный центр для обучения по программе buildingSMART. 21 сентября соответствующий сертификат вручили ректору РУТ Александру Климову.
BuildingSMART вносит большой вклад в развитие цифровой экономики. Это крупная профессиональная организация, разрабатывающая цифровые открытые стандарты для передачи и хранения данных для нужд строительной отрасли уровня ISO. Также BuildingSMART занимается разработной для сферы управления инфраструктурными объектами.
Open BIM – универсальный подход к совместному проектированию, который основан на открытых стандартах и потоках работ.
Напомним, что Российский университет транспорта готовит кадры для железнодорожной отрасли и других сфер народного хозяйства. Обучение в вузе проходит по 64 специальностям высшего образования. В составе учебного заведения – четыре академии, семь институтов, один факультет, два колледжа, гимназия и филиал в Сочи.