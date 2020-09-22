Инженерные кадры для нужд цифровой экономики будут готовить в Российском университете транспорта (РУТ). В текущем году в вузе стартуют программы по подготовке и сертификации персонала на основе открытых стандартов openBIM, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Инженерные кадры для нужд цифровой экономики будут готовить в Российском университете транспорта (РУТ). В текущем году в вузе стартуют программы по подготовке и сертификации персонала на основе открытых стандартов openBIM, сообщили в пресс-службе учебного заведения.О подготовке инженерных кадров для современной экономики РУТ договорился с госкорпорацией "Росатом" и российским отделением buildingSMART (НАИКС).В сентябре buildingSMART International зарегистрировал Российский университет транспорта как учебный центр для обучения по программе buildingSMART. 21 сентября соответствующий сертификат вручили ректору РУТ Александру Климову.BuildingSMART вносит большой вклад в развитие цифровой экономики. Это крупная профессиональная организация, разрабатывающая цифровые открытые стандарты для передачи и хранения данных для нужд строительной отрасли уровня ISO. Также BuildingSMART занимается разработной для сферы управления инфраструктурными объектами.Open BIM – универсальный подход к совместному проектированию, который основан на открытых стандартах и потоках работ.Напомним, что Российский университет транспорта готовит кадры для железнодорожной отрасли и других сфер народного хозяйства. Обучение в вузе проходит по 64 специальностям высшего образования. В составе учебного заведения – четыре академии, семь институтов, один факультет, два колледжа, гимназия и филиал в Сочи.