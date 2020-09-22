«Ростелеком» по заказу ООО «А-Техникс», дочерней компании «Аэрофлота», свяжет семь воздушных гаваней в единую локальную сеть.

«Ростелеком» по заказу ООО «А-Техникс», дочерней компании «Аэрофлота», свяжет семь воздушных гаваней в единую локальную сеть. Цифровой провайдер предоставит каналы связи региональным аэропортам Белгорода, Воронежа, Красноярска, Нижнего Новгорода, Саратова, Ставрополя и Ульяновска, что позволит им обмениваться информацией по защищенному VPN1-каналу. Соответствующий договор на оказание услуг для «А-Техникс» был заключен с ПАО «Центральный телеграф» (дочерняя компания «Ростелекома»).«Подписанию контрактов предшествовала наша победа в конкурсе на строительство виртуальной сети. "А-Техникс” разделил закупку на две части: на первом этапе прошел тендер на организацию канала связи до аэропорта в Красноярске, но втором — закупка VPN до остальных городов. Услуга подключается на волоконно-оптических линиях "Ростелекома” и "Центрального телеграфа”, что предусматривает быстрое расширение функциональных возможностей сервиса. Часть каналов уже организована, остальные будут запущены в установленные планом сроки», — отметил заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.«Применение цифровых технологий позволит повысить оперативность обслуживания и ремонта воздушных судов в аэропортах прилета. Наша компания сотрудничает с "Центральным телеграфом” уже на протяжении шести лет. Ранее провайдер развернул защищенный канал связи в аэропорту Внуково. В рамках последнего конкурсного отбора компания оперативно проработала возможность включения VPN и предложила нам оптимальный с технический и экономической точки зрения вариант, который заслуженно стал единственным в закупке», — сказал начальник службы информационных технологий ООО «А-Техникс Дмитрий Трифонов».Услуга VPN от «Ростелекома» предназначена для создания единой корпоративной сети заказчика. VPN — это объединение отдельных устройств или локальных сетей в виртуальную сеть, которая обеспечивает целостность и безопасность передаваемой информации любого типа с гарантированным качеством услуг.Подробнее ознакомиться с услугой можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800-200-30-00.* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.* * *ООО «А-Техникс» создано в 2015 году, входит в группу ПАО «Аэрофлот» в качестве специализированного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, призванного обеспечить выполнение оперативного и периодического технического обслуживания для парка воздушных судов авиакомпаний группы «Аэрофлот».ООО «А-Техникс» специализируется на техническом обслуживании воздушных судов Boeing 737 NG/CL, Boeing 777-200/300, Boeing 747-400, Airbus 320, RRJ-95 и является единственной организацией в России с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания воздушных судов Boeing 747 и Boeing 777.Компания ООО «А-Техникс» прошла сертификацию в соответствии и успешно выполняет техническое обслуживание воздушных судов отечественного производства Sukhoi Superjet в аэропорту Внуково, Шереметьево, а также на региональных линейных станциях в Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Ставрополе, Ульяновске, что дало возможность начать обслуживание данного вида воздушных судов парка ПАО «Аэрофлот».