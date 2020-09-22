В Красногорске выставили на продажу самую маленькую квартиру в России. Ее площадь составляет всего лишь 6,6 квадратных метра. Жилье расположено в одном из новых многоэтажных домов, ..

В Красногорске выставили на продажу самую маленькую квартиру в России. Ее площадь составляет всего лишь 6,6 квадратных метра.Жилье расположено в одном из новых многоэтажных домов, возведенных в 2017 году. В объявлении указано, что в квартире есть душ, холодильник, санузел и плита. Такие удобства владелец оценил в 1,15 миллиона рублей.Помимо нее на продажу также выставили вторую квартиру в списке самых маленьких. Она находится в подмосковном Раменском и продается за 700 тысяч рублей, а ее площадь составляет 8 квадратных метров, сообщает "".