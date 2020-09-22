23 сентября в областном Дворце культуры и искусства московский театр «Школа современной пьесы» покажет спектакль «Шинель/Пальто» (16+) по мотивам повести Николая Гоголя.

Напомним, что в начале 2020 года стартовал уникальный проект - «Театральный год с Московским театром «Школа современной пьесы» под руководством мэтра российской театральной режиссуры, народного артиста России Иосифа Райхельгауза . Завтра, 23 сентября, актеры сыграют спектакль «Шинель/Пальто» (16+) по мотивам повести Николая Гоголя. Музыкальная постановка состоится в Областном дворце культуры. Спектакль с элементами мистического триллера открывает загадки повести великого русского писателя. Сюжет украшают песни, танцы и балет на льду.По проекту каждый месяц на сцене областного Дворца культуры и искусства театр представляет одну из своих лучших постановок. Из-за панедемии нового коронавируса планы поменялись, но теперь работа «Школы современной пьесы» во Владимире возобновляется.- Владимирская область – первая на карте России, где такой проект стал возможным. «Школа современной пьесы» – первый театр, который на долговременной основе пришёл в один из регионов России. Проект носит отчасти социальный характер: у нас в области множество любительских театральных коллективов в районах и на селе. Им непросто выбраться в Москву, чтобы посмотреть там спектакли театра. В этом году они получили уникальную возможность увидеть их на владимирской сцене», – рассказала директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.