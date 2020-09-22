В ходе проверки оперативной информации полицейские установили 37-летнего жителя столицы, который неоднократно предоставлял свою квартиру на 3-й Парковой улице наркозависимым людям ...

«В рамках оперативно-профилактической операции сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на территории района Северное Измайлово был выявлен наркопритон», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили 37-летнего жителя столицы, который неоднократно предоставлял свою квартиру на 3-й Парковой улице наркозависимым людям с целью потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры злоумышленник получал наркотические средства.При обследовании жилого помещения полицейскими были обнаружены и изъяты шприцы, стеклянный флакон со следами нагара, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.Дознанием ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73