Во Владимирской области запущено производство удобрений из торфа. Предприятие открыли в деревне Конново Собинского района.

Во Владимирской области запущено производство удобрений из торфа. Предприятие открыли в деревне Конново Собинского района. Его мощность - 200 тонн продукции в день. Предполагается создание до 200 рабочих мест. Плюсом компании называют экологичность. В составе удобрения не используются химические добавки, а только органические компоненты. В перспективе - выход на азиатский рынок. Для области это производства очень важно. Заброшенные торфяники часто становятся причиной масштабных пожаров.