Сотрудники полиции обнаружили 4 тысячи бутылок у жителя города Мурома.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, житель города Мурома 1987 года рождения, назовем его З., приобрел у неизвестного полиции продавца 4 тысячи бутылок нелегального алкоголя и заплатить за нее больше 850 тыс. рублей. Он привез алкогольную продукцию в свой гараж, как на склад, и начал продавать. Но сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную торговлю. Муромский городской суд вынес приговор мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.171.1 УК РФ - хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере.Теперь З. должен выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.