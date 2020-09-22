Американский преступник Марк Чепмен спустя 40 лет принес извинения Йоко Оно – вдове застреленного им солиста культовой рок-группы Tne Beatles Джона Леннона. В своем обращении он назвал содеянное ..

Американский преступник Марк Чепмен спустя 40 лет принес извинения Йоко Оно – вдове застреленного им солиста культовой рок-группы Tne Beatles Джона Леннона. В своем обращении он назвал содеянное жутким и подлым поступком.Чепмен пояснил, что убил Леннона из чувства зависти, поскольку рокер был очень знаменит, а преступник хотел быть не менее известным. 65-летний осужденный признался, что заслуживает смертной казни.Напомним, что Марк Чепмен убил Джона Леннона 8 декабря 1980 года возле его дома в Нью-Йорке. Чепмен произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия, пять из которых попали в цель. Музыкант скончался на месте происшествия, а злоумышленник был приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает телеканал "".