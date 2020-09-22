Во Владимирской области пока только один класс закрыт на карантин, но в этом виноват не ковид, а ОРВИ.

Во Владимирской области пока только один класс закрыт на карантин, но в этом виноват не ковид, а ОРВИ.По словам пресс-секретаря Управления Роспотребнадзора Владимирской области, эти меры были предприняты, чтобы остановить заражение других школьников. Приостановление учебного процесса в дошкольных учреждениях или в школах происходит в том случае, если коэффициент от общего числа заболевших превышает 20 процентов. Если в течение семи дней число заболевших будет увеличиваться - карантин будет продлеваться. Но до того момента, как закончатся случаи инфицирования.Марина Борисова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Владимирской области: "Эпидситуация в стране и на территории Владимирской области, на данный момент, позволяет нам не вводить дополнительных мер по борьбе с Ковид-19, то есть новых ограничительных мер, в ближайшее время, вводить не планируется. Мы, конечно, регистрируем число новых заболевших, это связано, в первую очередь, с началом осенне-зимнего периода".Учебные заведения будут работать в обычном, штатном режиме. И в этом заслуга введенных ограничительных мер. Например, вход в дошкольные учреждения, школы и институты запрещен посторонним, даже родителям. При входе дошкольникам, школьникам и студентам измеряют температуру, а с собой им необходимо иметь маску или респиратор. Выполнение этих простых требований снижает риск инфекционного заражения