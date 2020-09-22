Сообщается, что он умер от тяжелой болезни.

21 сентября на 83 году жизни ушел из жизни владимирский поэт и журналист Виталий Волков. Сообщается, что он умер от тяжелой болезни.Виталий Александрович родился во Владимире. Окончил Московский государственный институт культуры. Много лет работал во владимирской газете «Призыв». Виталий Волков - Заслуженный работник культуры РФ и член Союза писателей России.Отпевание и прощание с Виталием Александровичем состоится завтра в 11 часов в Церкви Владимира Равноапостольного, расположенной на территории старого Князь-Владимирского кладбища (ул. Большая Нижегородская, д. 71 Б).