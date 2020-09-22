В соседних дворах тротуары есть, а возле дома № 23 по улице Стасова не предусмотрен? Очередной ремонт теплосетей на Чайковского приносит неудобства не только автомобилистам, но и пешеходам. (

В соседних дворах тротуары есть, а возле дома № 23 по улице Стасова не предусмотрен? Очередной ремонт теплосетей на Чайковского приносит неудобства не только автомобилистам, но и пешеходам. ( ул. Стасова ) Стасовцы который год вынуждены ходить по проезжей части, потому что тротуара здесь нет, а сейчас, когда улица превратилась в дублер Чайковского, пешеходы вообще