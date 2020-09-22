Появились новые подробности смертельной аварии, случившейся накануне в Гусь-Хрустальном районе.

Появились новые подробности смертельной аварии, случившейся накануне в Гусь-Хрустальном районе. Как стало известно, за рулем Рено в момент столкновения находился известный актер, звезда российских сериалов, 43-летний Дмитрий Жулин, сообщает Он погиб на месте происшествия, не приходя в сознание.Напомним, авария произошла в около 9.00 21 сентября, на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Водитель автомобиля «Рено», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения «Гусь-Хрустальный - Колпь» и совершил с ним столкновение.