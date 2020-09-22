Утром 22 сентября на 81-м километре трассы Киров – Советск – Яранск в Верхошижемском районе Кировской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и фургон "Газель", передает . Сообщается о двух пострадавших. Трое погибли. Среди жертв столкновения оказался несовершеннолетний. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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