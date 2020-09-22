Жителя Коврова признали виновным в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пенсионерки. Как установили суд и следствие, мужчина вместе со своей
<a href="https://33live.ru/novosti/22-09-2020-v-kovrove-napali-na-pensionerku-radi-25-tysyach-rublej.html" target="_blank">В Коврове напали на пенсионерку ради 2,5 тысяч рублей</a> - Жителя Коврова признали виновным в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пенсионерки. Как установили суд и следствие, мужчина вместе со своей
[url=https://33live.ru/novosti/22-09-2020-v-kovrove-napali-na-pensionerku-radi-25-tysyach-rublej.html]В Коврове напали на пенсионерку ради 2,5 тысяч рублей[/url] - Жителя Коврова признали виновным в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пенсионерки. Как установили суд и следствие, мужчина вместе со своей