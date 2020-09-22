Жителя Коврова признали виновным в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пенсионерки. Как установили суд и следствие, мужчина вместе со своей

Жителя Коврова признали виновным в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пенсионерки. Как установили суд и следствие, мужчина вместе со своей знакомой решил обогатиться за счет 71-летней бабушки. Подсудимый вместе со своей напарницей будучи в состоянии опьянения попали в квартиру к местной жительнице. У пенсионерки они попросили попить воды. Пока на