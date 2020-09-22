Департамент здравоохранения и лечебное учреждение не обеспечили больного лекарством.

Ковровской прокуратурой проведена проверка по жалобе инвалида I группы, который страдает генетически прогрессирующим заболеванием.По рекомендациям Федерального научного центра неврологии пациенту по жизненным показаниям необходимо лечение препаратом «Нусинерсен». При этом департамент здравоохранения Владимирской области, лечебное учреждение не обеспечили больного лекарством, применяемым для лечения спинальной мышечной атрофии.В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованиями возложить на департамент и ЦГБ Коврова обязанность по бесплатному обеспечению инвалида I группы необходимым лекарственным препаратом на период нуждаемости в полном объеме с учетом заболевания и медицинских назначений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.