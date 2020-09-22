Со складов конфискованного имущества в Московской области были похищены экзотические и дорогостоящие товары на сумму свыше десяти миллионов рублей, передает сайт . Сообщается, что среди ..

Со складов конфискованного имущества в Московской области были похищены экзотические и дорогостоящие товары на сумму свыше десяти миллионов рублей, передает сайт "". Сообщается, что среди организаторов похищения были руководители фирмы-подрядчика, которая должна была следить за сохранностью вещей. Изъятые вещи вывезли на шести грузовиках.