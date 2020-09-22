На трассе в Ульчском районе Хабаровского края съехал в кювет и перевернулся рейсовый пассажирский автобус, передает . Вместе с водителем в общественном транспорте находились 45 человек. В ..

На трассе в Ульчском районе Хабаровского края съехал в кювет и перевернулся рейсовый пассажирский автобус, передает . Вместе с водителем в общественном транспорте находились 45 человек. В результате ДТП никто не погиб. Сообщается о по меньшей мере 12 пострадавших – им понадобилась медицинская помощь.