В день отказа от автомобилей водителей призывают воспользоваться другими средствами передвижения.

Сегодня -22 сентября - День без автомобиля. В день отказа от автомобилей водителей призывают воспользоваться другими средствами передвижения.Любители экстрима и драйва могут проехать по городу на гироскутере. Кстати, управлять им легко. Главное, найти дорогу без склонов и подъемов. Встать на гироскутер можно в любом возрасте. Всё благодаря умной системе управления. Внутри - датчики, которые улавливают любое изменение положения тела. Во время такой прогулки по городу улучшается работа вестибулярного аппарата и тренируются мышцы ног. Ехать с ветерком можно и на самокате.Дмитрий Вялов: "Велосипед - это удобно. Ну и во-первых, я сразу оговорюсь, велосипед - это здоровье. Это заряд радости. Я после работы сажусь на велосипед и становлюсь другим человеком. Я получаю положительные эмоции, эндорфины из меня плещут. Я просто живу, понимаете? По этому мне по кайфу ездить на велосипеде. А машина - это хорошо, я не спорю, но машина, как средство передвижения."