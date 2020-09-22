Владимирец Эдуард Лаврентьев стал победителем финала Чемпионата России по супермото, который проходил в городе Подольске. Новый чемпион России - пПрактикующий тренер муниципального ..

Владимирец Эдуард Лаврентьев стал победителем финала Чемпионата России по супермото, который проходил в городе Подольске. Новый чемпион России - пПрактикующий тренер муниципального спортивно-технического клуба «Владимир-Весна» .Это не первая победа спортсмена в этом году. Эдуард Лаврентьев показал второй результат на I этапе чемпионата России по супермото 2020 года, который проходил в Подольске в начале июля, а затем был первым на II этапе в Курске в начале августа.Для справки: супермото или мотард - это молодой вид спорта. Он появился в Европе в 1985 году. Так называется тип мотоциклов для гонок на небольших кольцевых трассах, и теперь так же называется и сам вид спорта