В рамках мероприятий запланированы уроки и акции с юными участниками дорожного движения, а также встречи полицейских с родительской общественностью.

За 8 месяцев текущего года на территории Владимирской области зарегистрировано более 160 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых двое детей погибли и более 180 получили травмы. Каждый третий пострадавший в ДТП ребенок – пешеход. В 20 случаях наезды транспортных средств на детей произошли в зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов,Во многих случаях к печальным последствиям приводит пренебрежительное отношение взрослых к соблюдению правил дорожного движения, однако в ряде случаев усматривается виновность самих детей.В целях профилактики и снижения детского дорожно-транспортного травматизма на территории России в период с 21 по 25 сентября 2020 г. проводится акция «Неделя безопасности дорожного движения». Владимирская область присоединилась к акции.В течение всей недели сотрудники ОГИБДД в разных районах области проведут уроки на тему соблюдения ПДД, конкурсы и викторины среди школьников и воспитанников детских садов. Кроме того, запланированы встречи с родительской общественностью и педагогами.