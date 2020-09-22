В городе Люберцы Московской области завершился Чемпионат России по спортивному ориентированию.

В городе Люберцы Московской области завершился Чемпионат России по спортивному ориентированию. По информациидепартамента спорта, в первый день соревнованийнаши спортсмены завоевали сразу три медали в дисциплине «Велокросс – классика»: Антон Фолифоров стал вторым среди мужчин, а Ольга Шипилова-Виноградова и Светлана Фолифорова завоевали серебряную и бронзовую медали среди женщин.Во второй соревновательный день команда 33 региона в составе Светланы Фолифоровой, Лики Чакуа, Ольги Шипиловой-Виноградовой впервые в истории владимирского ориентирования стала победителем в трёхэтапной эстафете в рамках чемпионатов России.Заключительный день соревнований в дисциплине «Велокросс – общий старт» стал самым успешным для наших спортсменов. Золотые медали здесь завоевали Антон Фолифоров и Ольга Шипилова-Виноградова, став чемпионами России. Светлана Фолифорова получила серебряную медаль.