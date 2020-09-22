Соревнования проходили в Брянске с 17 по 20 сентября.

Представители юниорской сборной Владимирской области показали высокие результаты на чемпионате Центрального федерального округа по практической стрельбе из пистолета, который прошёл в Брянске 17 – 20 сентября.В индивидуальном зачёте (стандартный класс, юноши) 1 место занял Яков Высоцкий (г.Владимир), 2 место – Савелий Варнавский (г. Петушки). Они занимаются в спортивно-стрелковом клубе «Динамо-Владимир». В общем зачёте (стандартный класс, юниоры) Яков Высоцкий занял 1 место, а Савелий Варнавский – 4 место.