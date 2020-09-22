Для них организуют туры выходного дня по историческим городам России.

Владимирских медиков, которые лечили ковид-пациентов, отправят бесплатно путешествовать. Для них организуют туры выходного дня по историческим городам России.Около 1200 медиков с сентября по октябрь смогут отправиться в двухдневное путешествие, - сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов. Медики посетят Ярославль, Нижний Новгород, Муром, Гороховец, Вязники, Москву и города Подмосковья. В программу путешествия входят экскурсии по историческим местам, древним монастырям, зоопаркам, этнопаркам и заказникам. Туризм стал реальным благодаря проекту "Счастливы вместе" Агентства образовательных туристических маршрутов.