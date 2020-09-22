Как освободить федеральную трассу от пробок, а жителей городов - от дорожных неудобств? Смотрите в 14:25 в выпуске «Вести-Владимир» на канале «Россия1».

Как освободить федеральную трассу от пробок, а жителей городов - от дорожных неудобств? Сегодня в администрации области прошло рабочее совещание по этим проблемным вопросам.Обсуждения затронули Пекинку и Северный объезд, пешеходный переход на Лакина и развязку у НИКТИДа, участки федеральной трассы в Гороховецком и Камешковском районах.Какие решения предлагают дорожники, а какие варианты видят областные власти? Смотрите в ближайших выпусках «Вести-Владимир» на канале «Россия1».