Пока не умираем, но больных всё больше. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области третий день держится на отметке 201.

Пока не умираем, но больных всё больше. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области третий день держится на отметке 201. Новых случаев заболевания — 34 в 8 муниципальных образованиях. На два больше, чем накануне. По общему количеству больных мы перешагнули очередной рубеж. Их теперь больше 7 тысяч.