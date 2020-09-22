Боевой снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружил на своем участке житель деревни Круглышево Александровского района

Боевой снаряд обнаружил на своем участке житель деревни Круглышево Александровского района, сообщает сайтОб опасной находке мужчина сообщил в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехали специалисты группы разминирования ОМОН регионального Управления Росгвардии. Взрывотехники обследовали предмет и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната с элементами коррозии времён Великой Отечественной войны. С соблюдением необходимых мер безопасности росгвардейцы транспортировали снаряд в безопасное место и уничтожили его.Управление Росгвардии по Владимирской области напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов запрещается извлекать и перемещать их самостоятельно. Во избежание несчастных случаев об опасной находке необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы.