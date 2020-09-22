Суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима.

Приговором Гороховецкого районного суда женщина признана виновной по п. п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ – использование несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порноматериалов. Суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде высшей инстанции.Напомним, в феврале этого года 22-летняя своей спящей обнаженной дочери на мобильный телефон и направила их неустановленному лицу в социальной сети «ВКонтакте».