Голубое топливо получат более трёх тысяч домовладений или квартир в 35 населённых пунктах.

Владимир Сипягин утвердил мероприятия по газификации Владимирской области на 2021 год. Хотя каждый год новые населенные пункты подключаются к газовым сетям, тема остается актуальной для региона. Сейчас речь идет о работах, которые будут финансироваться только за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир». Из областного бюджета средств на них выделено не будет. Это 28 объектов нового строительства на территориях Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Меленковского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского, Юрьев-Польского районов и округа Муром. Также в план вошли один объект реконструкции и 10 объектов перспективного проектирования.- Региональная программа газификации является планом перспективного развития области и составлена с учётом синхронизации реализации всех действующих на территории нашего региона программ газификации. Это позволяет нам обеспечить голубым топливом как можно больше населённых пунктов», – рассказал врио заместителя Губернатора Роман Годунин.