По предварительной информации управления образования, никто не пострадал.

ЧП во Владимире. Сегодня в классе информатики 36-й школы в Добром обрушилиськонструкцииподвесногопотолка. Фотография появилась в одном из городских. По предварительной информацииуправленияобразования, никто не пострадал. Мы ждем комментариев администрации школы.