Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян высказался о скандале в семье Сергея Глушко (Тарзана) и Наташи Королевой. Он сообщил, что певица обращалась к нему с просьбой поднять общественников после выпусков шоу о ситуации в ее семье на центральных телеканалах.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян высказался о скандале в семье Сергея Глушко (Тарзана) и Наташи Королевой. Он сообщил, что певица обращалась к нему с просьбой поднять общественников после выпусков шоу о ситуации в ее семье на центральных телеканалах.Собеседник "Дни.ру" признался, что ему очень неприятно, что звездная пара по второму кругу проходит тот ад, который был у них четыре года назад. Тогда кто-то украл у них интимные фото и выложил их в Сеть.Вадим Манукян отметил, что Наташе Королевой, конечно, неприятно видеть то, что сейчас творится вокруг ее семьи. "Весть о самой измене не из приятных, так еще и медиа добивают. Даже после публичного признания измены Тарзаном никто из СМИ и не собирался останавливаться. Действительно, то, что с их семьей сейчас делают на телеканалах – это просто недопустимо. Нарушаются элементарные права на неприкосновенность частной жизни, вываливают чужие переписки", – заявил эксперт.Он добавил, что переговорил на эту тему спервым заместителем председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, президентом Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем. И он принял решение высказаться."Насколько мне известно, он полон решимости вынести эту проблему, касающуюся несоблюдения медиа неприкосновенности частной жизни известных людей, на одно из следующих заседаний комиссии по СМИ Общественной палаты России", – заявил Манукян.Напомним, новость об измене Сергея Глушко супруге произвела эффект разорвавшейся бомбы. Стриптизер открыто признался в адюльтере. В ситуации он винит женщин, с которыми проводил время. Тарзан считает, что событие произошло, когда он был в неадекватном состоянии, поскольку его накачали специальными веществами.А вот за обнародованные интимные кадры со стриптизером. В студии передачи "Пусть говорят" Первого канала девушка объяснила, что не собирается шантажировать супруга Наташи Королевой. Она просто хочет доказать, что муж артистки сам искал встреч с ней.