Маме трехлетней малышки, которая рассылала откровенные фото дочери, вынесли приговор. Напомним, женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ

Маме трехлетней малышки, которая рассылала откровенные фото дочери, вынесли приговор. Напомним, женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, то есть фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего