На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (9 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Александровском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. Суздальском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Гороховецком). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7003 случая заболевания (1247 сл. в г. Владимире, 983 сл. в Гусь-Хрустальном, 705 сл. в Петушинском, 650 сл. о. Муром, 612 сл. в Ковровском, 519 сл. в Александровском, 382 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 313 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 204 сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 144 сл. в Суздальском, 113 сл. в Селивановском, 95 сл. в Гороховецком, 93 сл. в Камешковском, 70 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.