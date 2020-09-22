На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией9 - в г. Владимире8 - в Александровском районе5 - в Ковровском районе4 - в Юрьев-Польском районе3 - в Петушинском районе3 - Суздальском районе1 - в Судогодском районе1 - в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 7003 случая заболевания1247 - в г. Владимире983 - в Гусь-Хрустальном районе705 - в Петушинском районе650 - о. Муром612 - в Ковровском районе519 - в Александровском районе382 - в Вязниковском районе322 - в Собинском районе313 - в Юрьев-Польском районе228 - в Кольчугинском районе204 - в Меленковском районе174 - в Судогодском районе149 - в Киржачском районе144 - в Суздальском районе113 - в Селивановском районе95 - в Гороховецком районе93 - в Камешковском районе70 - в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.