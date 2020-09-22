На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
9 - в г. Владимире
8 - в Александровском районе
5 - в Ковровском районе
4 - в Юрьев-Польском районе
3 - в Петушинском районе
3 - Суздальском районе
1 - в Судогодском районе
1 - в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7003 случая заболевания
1247 - в г. Владимире
983 - в Гусь-Хрустальном районе
705 - в Петушинском районе
650 - о. Муром
612 - в Ковровском районе
519 - в Александровском районе
382 - в Вязниковском районе
322 - в Собинском районе
313 - в Юрьев-Польском районе
228 - в Кольчугинском районе
204 - в Меленковском районе
174 - в Судогодском районе
149 - в Киржачском районе
144 - в Суздальском районе
113 - в Селивановском районе
95 - в Гороховецком районе
93 - в Камешковском районе
70 - в г. Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.