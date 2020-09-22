Фигурант успел продать телефон, но полицейские установили местонахождение похищенного и изъяли гаджет.

В середине сентября в ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров сработала охранная сигнализация. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили, что окно в одном из павильонов разбито. К полицейским обратился хозяин торговой точки, сообщивший, что неизвестный похитил принадлежащий ему мобильный телефон.Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам злоумышленника. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 25-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.Фигурант успел продать чужой телефон, но полицейские установили местонахождение похищенного и изъяли гаджет.В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.