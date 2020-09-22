Жильцы одной из пятиэтажек в подмосковном Одинцово пожаловались на то, что дом буквально захватили мигранты, передает . Выяснилось, что жилье приезжим сдала управляющая компания. Однако ..

Жильцы одной из пятиэтажек в подмосковном Одинцово пожаловались на то, что дом буквально захватили мигранты, передает "". Выяснилось, что жилье приезжим сдала управляющая компания. Однако другие жильцы таким положением вещей возмутились. Они рассказали журналистам, что их буквально держат в страхе новые соседи.