Звезда сериала Счастливы вместе вернулась к тренировкам. Актриса Наталья Бочкарева приехала в фитнес-клуб, чтобы выгулять новый купальник.

Звезда сериала "Счастливывместе" вернулась к тренировкам. Актриса Наталья Бочкарева приехала вфитнес-клуб, чтобы "выгулять" новый купальник.По словам 40-летнейактрисы, из-за пандемии коронавирусной инфекции она на долгие месяцы забросиласпорт. Вернуться к занятиям Наталья смогла только лишь накануне.В первый день НатальяБочкарева решила не утруждать себя силовыми нагрузками. Гантели и штангу звездасериала "Счастливы вместе" оставила пылиться в углу. Актриса отправилась вбассейн. Знаменитость приобрела роскошный алый купальник и захотелапохвастаться им."Кстати, не обращайтевнимание на то, что у меня не совсем спортивный купальник, просто я несдержалась, чтобы не "выгулять" свою афигенную обновку" (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Наталья Бочкаревав личном "Инстаграм".Звезда сериала "Счастливывместе" опубликовала в микроболге свежее фото. На снимке довольная артисткапозирует в том самом купальнике. Наряд, как оказалось, имеет весьма откровенноедекольте. Ткань костюма для плавания едва прикрывала пышный бюст Бочкаревой.21 Сен 2020 в 4:16 PDTУ подписчиков мужскогопола фотография Бочкаревой вызвала массу эмоций. "Знойная женщина, мечта поэта 👍🏻💪🏻", "Наталья вы прям спасательница Малибу.Неоригинально, конечно. Потрясающий купальник и Вы в нем тоже. Удачи вам вовсем", "Титьки огонь😍👌🙌", "сочная мамка", "Желанна и сексуальна!" -восторгались красотой звезды сериала "Счастливы вместе" пользователи Сети.