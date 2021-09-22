За каждый день, пока Роман Годунин находится в увольнении, его адвокат требует у обладминистрации компенсацию. В Октябрьском районном суде продолжается дело, где бывший заместитель

За каждый день, пока Роман Годунин находится в увольнении, его адвокат требует у обладминистрации компенсацию. В Октябрьском районном суде продолжается дело, где бывший заместитель Сипягина в качестве истца с помощью опытного юриста пытается доказать, что был уволен неправомерно. Годунин на заседаниях суда не появляется, доверившись правозащитнику. Максим Дьячков, истец, представитель Романа Годунина: Просим восстановить Годунина