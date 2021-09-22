Она поможет с выдачей бесплатных лекарств для льготников.

Комитет по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Владимирской области обсудил внедрение цифровой платформы стоимостью 176,5 млн рублей. Программное обеспечение планировали запустить в прошлом году. Агрегатор должен выполнять функции по обеспечению льготников бесплатными лекарствами.Заказчиком работ выступил МИАЦ. Разрабатывает систему - «Ростелеком». У сторон возникли разногласия. В итоге – претензии, обращения в прокуратуру, штрафы за срыв сроков и самое главное – затягивание процесса. В промышленное использование до сих пор не запущенно ничего.Руководитель МИАЦ Юлия Арсенина пояснила, что основные спорные вопросы урегулированы, успешно идёт опытная эксплуатация системы, а 1 октября программу планируется запустить в полноценную работу.Напомним, что в регионе сохраняютсяК середине августа по федеральным спискам 144 человека не получили необходимые препараты. На отсроченном обслуживании порядка 2,5 тысячи региональных льготников.Сказать, что проблема совсем не решается, нельзя. За июль-август медики «закрыли» более 3 000 рецептов. В облздраве отмечают, что одна из проблем - это тот факт, что врачи выписывают препараты без оглядки на их наличие, не пытаются искать аналоги.Сейчас на складах лежит невостребованных лекарств на сумму 300 млн рублей. Всего на обеспечение населения в текущем году выделено 1,4 млрд рублей.