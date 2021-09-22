Она поможет с выдачей бесплатных лекарств для льготников.
Комитет по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Владимирской области обсудил внедрение цифровой платформы стоимостью 176,5 млн рублей. Программное обеспечение планировали запустить в прошлом году. Агрегатор должен выполнять функции по обеспечению льготников бесплатными лекарствами.
Заказчиком работ выступил МИАЦ. Разрабатывает систему - «Ростелеком». У сторон возникли разногласия. В итоге – претензии, обращения в прокуратуру, штрафы за срыв сроков и самое главное – затягивание процесса. В промышленное использование до сих пор не запущенно ничего.
Руководитель МИАЦ Юлия Арсенина пояснила, что основные спорные вопросы урегулированы, успешно идёт опытная эксплуатация системы, а 1 октября программу планируется запустить в полноценную работу.
Напомним, что в регионе сохраняются
К середине августа по федеральным спискам 144 человека не получили необходимые препараты. На отсроченном обслуживании порядка 2,5 тысячи региональных льготников.
Сказать, что проблема совсем не решается, нельзя. За июль-август медики «закрыли» более 3 000 рецептов. В облздраве отмечают, что одна из проблем - это тот факт, что врачи выписывают препараты без оглядки на их наличие, не пытаются искать аналоги.
Сейчас на складах лежит невостребованных лекарств на сумму 300 млн рублей. Всего на обеспечение населения в текущем году выделено 1,4 млрд рублей.