У автобуса сломался двигатель.

Дорожный патруль ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» пришёл на помощь сломавшемуся по дороге из Москвы в Чебоксары автобусу. Об этом рассказывает пресс-служба компании.Утром 21 сентября на 233 километре федеральной трассы М-7 у «Неоплана» вышел из строя двигатель. В салоне транспортного средства находились 40 пассажиров, которые ждали подменный автобус. Патрулировавшие автомагистраль дорожники, предложили подвести их до ближайшего кафе в деревне Пестово, где люди смогли пообедать. Тем временем новый автобус задерживался. Тогда сломанный был отбуксирован на стоянку возле деревни.В Упрдоре напоминают, что в регионе аварийные ситуации на дорогах отслеживаются с помощью 73 видеокамер, 28 метеостанций и 37 постов учёта.Номер Ситуационного центра: 8-800-505-76-52.