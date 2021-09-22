Павел Латушко записал обращение к белорусам с красноречивым названием Сталинизм = лукашизм.

Павел Латушко записал обращение к белорусам с красноречивым названием "Сталинизм = лукашизм".Бывший белорусский министр культуры и дипломат Павел Латушко рассказал, что в Белоруссии увеличилось количество доносов. По словам оппозиционного политика, граждане, симпатизирующие властям республики, постоянно сообщают в правоохранительные органы о всех действиях нелояльных белорусов.Павел Латушко сравнил режим президента Александра Лукашенко со сталинизмом. Он осудил белорусов, которые, не думая о последствиях, пишут доносы на сограждан. Руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" даже процитировал нелестные отзывы одних людей в отношении других.По словам политика, белорусские "кибер-партизаны" получили доступ к базе звонков в правоохранительные органы и на основе этих данных составили "карту предателей". На ней отражены адреса, откуда шли доносы. Оппозиционер подчеркнул, что все имена доносчиков навсегда зафиксированы."Как политик, уверен, что все преступники, независимо от статуса и рода занятий, ответят по закону", – заявил Латушко.Экс-министр отметил, что белорусские власти применяют различные наказания к гражданам, на которых получили доносы. Он сравнил режим Лукашенко со сталинизмом и выразил сожаление, что уроки истории до сих пор не усвоены.